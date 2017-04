Guardiani della Galassia vol.2, online un trailer internazionale

I Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo trailer internazionale di, in arrivo in Italia il 25 aprile. Sebbene il trailer sia più o meno una sorta di montaggio dei primi due full trailer statunitensi, contiene anche qualche breve sequenza inedita. Lo trovate in questa notizia.

Guardiani della Galassia vol.2 è il nuovo cinefumetto targato Marvel Studios, scritto e diretto da James Gunn. Il film vede Star-Lord (Chris Pratt) in una nuova missione insieme ai suo Guardiani della Galassia. Ma riusciranno a salvare la galassia per due volte?

Nel cast Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula, mentre Sean Gunn torna a interpretare Kraglin. Vin Diesel e Bradley Cooper saranno, invece, Baby Groot e Rocket.

In questo nuovo sequel si uniscono al cast inoltre Pom Klementieff nei panni di Mantis, Elizabeth Debicki nelle vesti di Ayesha, Chris Sullivan nel ruolo di Taserface, Tommy Flanagan nel ruolo di Tullk, Laura Haddock nei panni di Meredith Quill, oltre a Sylvester Stallone nel ruolo di Stakar e Kurt Russell nel ruolo di Ego.