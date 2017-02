Guardiani della galassia vol 2, online un trailer breve, novità su Stallone?

I fan della Marvel non si accontentano mai. Anche se il trailer del Superbowl diè uno dei più visti e chiacchierati, hanno richiesto a gran voce anche la versione più breve andata in onda proprio durante l'evento.

Il perché? Perché lo spot breve di 30 secondi presenta qualche frammento inedito. Potete visionare questo spot breve qui sotto mentre, vi ricordiamo, che potete trovare quello esteso cliccando qui.

Inoltre, procediamo con un po' di speculazione. James Gunn ha confermato la presenza di Sylvester Stallone nel film, ma non ha mai svelato il suo ruolo. Fino ad oggi, Gunn ha affermato che Stallone aveva una sorta di cameo nel film... ma questo potrebbe essere falso. Nel poster diffuso in rete, tra i credits, troviamo la dicitura "with Sylvester Stallone" il che fa presupporre a tutto tranne che ad un cameo, bensì ad un ruolo un po' più ampio, sicuramente minore, ma non una comparsata divertente.

Questa è solo una nostra speculazione, ma attendiamo ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.