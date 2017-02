Guardiani della Galassia Vol. 2, online il secondo spot televisivo ufficiale

A pochi giorni dalla release del primo spot televisivo ufficiale, in occasione del Super Bowl LI, ihanno rilasciato un nuovo promo per

Il filmato ci mostra moltissime scene inedite. Il regista James Gunn, inoltre, ha confermato tempo fa che arriverà anche un nuovo trailer, quindi restate connessi con noi: vi aggiorneremo!

Diretto da James Gunn (Slither, Guardiani della Galassia) e prodotto dai Marvel Studios, Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2017.

Nel film torneranno Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillian (Nebula), Vin Diesel (Groot, voce), Bradley Cooper (Rocket, voce), Glenn Close (Nova Prime) e Sean Gunn (Kraglin), insieme alle new entry Kurt Russel (Ego il pianeta vivente), Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Ayesha) e Chris Sullivan (Taserface).

Tra i produttori esecutivi Louis D’Esposito, Stan Lee, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz e Nikolas Korda.

Guardiani della Galassia Vol. 2 fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Questa la sinossi ufficiale:

«Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi».