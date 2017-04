Guardiani della Galassia Vol.2: online nuove clip e B-roll Footage!

I Guardiani stanno per arrivare al cinema e stanno uscendo un sacco di contenuti online. Stavolta sono delle clip e il B-roll footage.arriva in sala il 25 aprile 2017.

Nei nuovi video sei vedono Gamora (Zoe Saldana) e Star.Lord (Chris Pratt) in un momento di tenerezza, poi nostri eroi che fuggono, e ancora la scena del "bottone della morte" intravista nei trailer e Drax che salta dentro un mostro per ucciderlo dall'interno.

Il B-roll porta invece nel dietro le quinte di Guardiani della Galassia Vol.2, offrendoci un'occhiata al cast sul set, compresa Karen Gillan nei panni di Nebula, Kurt Russel in quelli di Ego, Il Pianeta Vivente, Michael Rooker come Yondu, Pom Klementieff come Mantis e Bradley Cooper e Vin Diesel che registrano le sessioni vocali per Rocket Racoon e Baby Groot.