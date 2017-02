Guardiani della Galassia Vol. 2, online le foto ufficiali delle action figure

Dopo le foto scattate qualche giorno fa alla convention, arrivano oggi online le prime immagini ufficiali della linea di prodotti Marvel Legends dedicati a Guardiani della Galassia Vol. 2, che verranno venduti a partire dalla fine del prossimo mese.

Tra i personaggi ritratti ci sono Peter Quill/Star-Lord, Ego, Mantis, Nebula, Rocket, Groot (in tutte le sue forme) e anche le versioni della squadra nei fumetti Marvel, con personaggi inediti.

Potete vedere tutte le foto in calce alla news, in attesa dell'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, dal 25 Aprile al cinema.