Guardiani della Galassia Vol. 2: online i character poster dei protagonisti

A poco più di un mese dalla release italiana, la campagna promozionale di, il prossimo cinecomic dei, inizia ad intensificarsi.

Proprio ieri è stato rilasciato lo psichedelico poster IMAX del film, accompagnato da uno speciale messaggio di Chris Pratt.

E, dopo le foto ufficiali diffuse da Empire Magazine, oggi James Gunn in persona ha rilasciato sui social i primi character poster della pellicola.

I poster mostrano Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan), Rocket (doppiato, in originale, da Bradley Cooper), Baby Groot (doppiato da Vin Diesel) e Yondu (Michael Rooker), insieme alle new entry Mantis (Pom Klementieff), Ayesha (Elizabeth Debicki) ed Ego (Kurt Russell). Potete vedere tutte le immagini nella galleria qui sotto.

Vin Diesel ha annunciato che da domani saranno disponibili in prevendita i biglietti del film (per gli USA, attendiamo l'annuncio per il mercato italiano), mentre il regista ha consigliato ai fan di tenere d'occhio i suoi social per un annuncio in arrivo domani.

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle nostre sale il 25 Aprile.

FONTE: James Gunn on Facebook