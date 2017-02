Guardiani della Galassia Vol. 2: il nuovo trailer Mercoledì, ecco un'anteprima!

Attraverso un'anteprima di circa 30 secondi, ihanno ufficializzato la release del nuovo trailer di, cinecomic nuovamente diretto dae sequel del campione d'incassi del 2014.

Il nuovo trailer, annunciato giorni fa, avrà una durata di 2 minuti e 20 secondi e verrà rilasciato domani notte (da noi il Mercoledì mattina) durante il Jimmy Kimmel Live!, dove saranno ospiti i protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel e Bradley Cooper.

Il filmato segue gli ultimi due spot televisivi rilasciati in occasione del Super Bowl e dei Grammy Awards, e rappresenta il terzo trailer considerati il teaser trailer e il trailer mostrato al Brasil Comic-Con.

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile.

Questa la sinossi ufficiale:

«Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill (Chris Pratt). Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi».