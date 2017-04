Guardiani della Galassia Vol. 2: un nuovo suggestivo poster e 4 spot TV!

Qui in Italiadiè già in tutti i cinema, ma negli Stati Uniti la promozione della pellicola continua incessante a poco più di una settimana dall’uscita, ed è stato rilasciato online un nuovo suggestivo poster del film insieme ad un gruppo di quattro spot televisivi. Li trovate tutti subito dopo il salto!

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche nordamericane la settimana prossima, il 5 maggio 2017, ma il film è già un incredibile successo, e si prevede che questo fine settimana incasserà più di 100 milioni di dollari nei paesi esteri, Italia compresa. Nel frattempo, è stato diffuso online un poster che mostra la squadra al completo che si staglia su un paesaggio alieno notturno. Inoltre, in caso non abbiate ancora visto la pellicola al cinema, potete godervi 4 nuovi spot televisivi, tra i quali una divertente apparizione della nuova mascotte della ESPN: di chi si tratta? Ma ovviamente di Baby Groot!

Diretto e sceneggiato da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2 seguirà le gesta del gruppo di eroi galattici più scalmanato di sempre: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Racoon e Baby Groot sono ora in giro per la galassia alla ricerca di incarichi che nessuno avrebbe le capacità di portare a termine, come eliminare una creatura interdimensionale per conto del potente conglomerato alieno dei Sovereign. Ma l’irrefrenabile impulso di Rocket di rubacchiare li metterà ancora una volta nei guai, e con la flotta Sovereign alle calcagna, dovranno darsela a gambe levate. La rocambolesca fuga porterà Peter Quill a conoscere suo padre, un alieno dai poteri apparentemente divini, oltre a coinvolgere anche i Ravagers di Yondu e la fuggitiva Nebula, vogliosa di vendicarsi di sua sorella Gamora. In questa avventura faremo infine la conoscenza di Mantis, una aliena dai poteri empatici.

Guardiani della Galassia Vol. 2 è ora in tutti i cinema!