Guardiani della Galassia Vol. 2: nuovo spot ufficiale del film di James Gunn

Continua la campagna promozionale dell'attesodiretto da, e dopo vari poster e trailer ecco sbarcare online un nuovo spot ufficiale tutto battute e azione.

Nel filmato che vi riportiamo nella news è possibile ammirare anche alcune scene inedite, specialmente con protagonista Baby Groot (Vin Diesel), vera e propria mascotte del cinecomic al fianco di Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Bradley Cooper e Karen Gillan.



In Guardiani della Galassia Vol. 2 i nostri eroi spaziali seguiranno Peter Quill in un'avventura alla ricerca si suo padre (Kurt Russell), che scopriranno essere diventato un'entità spaziale conosciuta come Ego, il Pianeta Vivente.



Nel cast del film troveremo anche Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan e Sylvester Stallone, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 25 aprile.