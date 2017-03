Guardiani della Galassia vol.2, nuovo divertente spot dal cinecomic Marvel

In occasione dei Kids' Choice Awards, i Marvel Studios hanno diramato in rete un nuovo spot esteso - introdotto da una clip - dal prossimo. Potete ammirarlo in calce a questa notizia.

In questo sequel dell'acclamato cinefumetto dei Marvel Studios uscito nel 2014, Star-Lord e la sua banda sono tornati per salvare nuovamente la galassia. Ma i nostri eroi saranno costretti a stringere nuove improbabili alleanze e Star-Lord finirà per incontrare, per la prima volta, suo padre.

James Gunn ha scritto e diretto il film in arrivo il 25 aprile in Italia ed interpretato, ancora una volta, da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Michael Rooker, Bradley Cooper, Glenn Close e Vin Diesel. Nel cast troveremo anche Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sylvester Stallone e Kurt Russell.