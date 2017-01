Guardiani della Galassia Vol. 2, i nuovi set LEGO svelano Ayesha e Baby Groot

Come ormai è divenuta prassi, i setlegati a un determinato film diventano una fonte di notizie sull’aspetto di alcuni personaggi e su alcune scene chiave, e anchenon fa eccezione. Sono infatti arrivati online alcuni scatti che ci mostrano il possibile aspetto die di alcuni veicoli inediti.

Come potete vedere qui sotto, questi set LEGO mostrano i Guardiani della Galassia mentre stanno combattendo Ayesha, un personaggio che ora sappiamo quasi per certo avrà i capelli e la pelle d'oro, proprio come nei fumetti. Dopotutto il suo aspetto combacia anche con quello di un altro giocattolo che ce la mostrava in versione stilizzata.

Altri set LEGO mostrano Rocket e Mantis alle prese con i Ravagers, mentre l’astronave dei Guardiani, Milano, combatte l’Abilisk in una scena d'azione che sappiamo essere nel film quasi sicuramente, almeno a vedere il trailer. La cosa che però rende irresistibili questi set da costruzioni, è il fatto che due su tre vengono forniti di un piccolo Baby Groot, una carinissima minifigure LEGO a cui dovrete prestare molta attenzione se non vorrete rischiare di perderla, dato le minuscole dimensioni.

Guardiani della Galassia Vol. 2 è ancora una volta diretto e sceneggiato da James Gunn, e vedrà i Guardiani alle prese con una nuova nemica e con il mistero del padre naturale di Peter Quill. Nel cast della pellicola troviamo nuovamente Chris Pratt nel ruolo del protagonista Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista che tornerà ad interpretare Drax, Bradley Cooper e Vin Diesel, che presteranno la loro voce all’esplosivo duo composto da Rocket Raccoon e Groot, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, e Michael Rooker nei panni del criminale Yondu, oltre a Pom Klementieff, Elizabeth Debicki nel ruolo di Ayesha, e Kurt Russell nei panni di Ego il Pianeta Vivente, nonché padre di Peter Quill.

Guardiani della Galassia Vol. 2 esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 maggio 2017.