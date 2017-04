Guardiani della Galassia vol.2, nuovi potenziali spoiler dal film

Partiamo dal presupposto che chi sta scrivendo questa notiziaha ancora visto, quindi quel che seguono sono degliapparsi in rete che non possiamo confermare. Ma, nel dubbio, ve li riportiamo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Oltre ai camei dei Guardiani originali, che dovrebbero apparire in una delle cinque scene post-credits del film, a quanto pare c'è un altro personaggio che verrà introdotto in Guardiani della Galassia vol.2. Secondo alcuni report, in un'altra scena post-titoli, Ayesha (Elizabeth Debicki) afferma di conoscere un modo per sconfiggere i Guardiani e mostra un bozzolo da dove uscirebbe "qualcuno". E' chiaro che, se siete amanti dei fumetti, avrete già capito di chi si tratta, almeno potenzialmente: Adam Warlock!

Ovviamente conosceremo la risposta solo domani nei cinema.

Ah, e secondo altre voci nella pellicola potrebbe esserci un altro cameo di Howard il Papero. Ma questa è un'altra storia.