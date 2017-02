Guardiani della Galassia vol.2, nuovi poster, ulteriori dettagli

E' disponibile in rete un nuovo poster di, prossimo cinefumetto targato Marvel Studios scritto e diretto da, incentrato su Baby Groot. Lo trovate dopo il salto.

Intanto, in un'intervista Chris Pratt ha affermato che, ovviamente, la Gemma del Potere, che Star-Lord ha tenuto in mano nel primo film, ha cambiato il personaggio. Allo stesso modo, Zoe Saldana ha affermato che tramite il rapporto tra la sua Gamora e la Nebula di Karen Gillan, i fan capiranno molto di più di come fosse per loro stare con Thanos.

Allo stesso modo, nonostante un dettaglio confermato dallo stesso James Gunn, l'attore Dave Bautista ha confermato che il suo Drax e il piccolo Groot non andranno d'accordo nel sequel. Infine parlando di crossover, visto l'imminente Avengers: Infinity War, il presidente della Marvel, Kevin Feige, ha svelato di quale altro personaggio i Guardiani sono al corrente: "Dovrebbero conoscere Thor. Non conoscono gli Avengers. Potrebbero sapere che Sif e Volstagg sono andati dal Collezionista una volta, ma tutto qui".