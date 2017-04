Guardiani della Galassia Vol. 2: nuovi poster e suggestive foto dal backstage!

Il sequel deidiè ormai alle porte, ma la promozione non accenna ad arrestarsi ed è stato diffuso in rete un ultimo gruppo di poster internazionali con i personaggi del film, mentre dal canto suoha rilasciato dei suggestivi scatti dal dietro le quinte della pellicola. Li trovate in calce alla notizia!

Quest’ultima partita di poster internazionali ci mostra i personaggi principali della pellicola a coppie, tra cui Drax con Mantis, Yondu con Nebula, Star-Lord con Gamora e infine Rocket Raccoon con Baby Groot.

Inoltre, potete ammirare le ultime foto scattate dietro le quinte dal regista James Gunn, che includono uno scatto speciale dedicato al compleanno di Michael Rooker, grande amico del regista, uno dei primi make-up e test per il costume di Nebula (Karen Gillan), e uno sguardo a Stephen Blackehart nei panni del personaggio alieno chiamato Brahl.

Ecco la dedica che ha scritto James Gunn per l’amico Michael Rooker: “Oggi è il compleanno di Michael Rooker, così ho pensato che questa fosse un’ottima foto dietro le quinte del giorno, scattata con la mia Leica Q. Rooker e io abbiamo fatto insieme cinque film, due reality show, una serie web e un videogioco. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo, e festeggiato innumerevoli volte. Una volta abbiamo fatto un viaggio a Parigi insieme e cenato nei ristoranti più d'elite del mondo - un'esperienza surreale per un paio di bambini provenienti dall’Alabama e dal Missouri. È uno dei più grandi attori che conosco, che si impegna al cento per cento in ogni ruolo, non importa quale. E lui è gentile con tutti, dico tutti, e ha lo stesso rispetto per tutti i fan che incontra per strada come ne avrebbe avuto per il capo dello studio per cui lavora. Per 364 giorni all'anno lo farò dannare, ma solo per oggi voglio che sappia quanto gli voglio bene. Sei un maniaco, Rooker, ma tu sei il nostro maniaco. E non vedo l'ora che le persone possano vedere le tue prestazioni recitative tra ormai poche settimane.”

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 25 aprile 2017.