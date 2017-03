Guardiani della Galassia vol.2, nuovi dettagli sul personaggio di Ego

C'è sicuramente molta curiosità riguardo, prossimo cinefumetto dei Marvel Studios in arrivo in Italia il prossimo 25 aprile. Anche perché del film sappiamo ancora poco e niente.

Dopo aver confermato la presenza di almeno una sequenza post-titoli di coda nella pellicola, il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato qualche dettaglio in più sul personaggio di Ego, interpretato nel film da Kurt Russell.

"Ego è un pianeta vivente in grado di manifestarsi in molti modi differenti" svela Gunn "E' stato da solo per milioni di anni e ha imparato a controllare le molecole intorno a lui cosi che possa creare degli 'avatar' di sé stesso, come Kurt Russell. Ego è un personaggio veramente solitario, che è andato alla ricerca dell'amore e l'ha trovato nella madre di Peter Quill".

Guardiani della Galassia vol.2 uscirà il 25 aprile in Italia.