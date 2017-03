Guardiani della Galassia Vol. 2: nuove informazioni e immagini ufficiali

Ad un mese dalla release italiana,è uno dei prossimi cinecomic deipiù attesi dai fan, ed il primo dei film della major che usciranno nel 2017.

Poche ore fa, James Gunn ha rivelato la durata del film. Adesso, Empire Magazine (che qualche giorno fa ci aveva deliziato con una dolcissima cover dedicata a Baby Groot) pubblica online tre nuove immagini ufficiali della pellicola di James Gunn.

La prima immagine mostra Yondu (Michael Rooker) discutere con Rocket (doppiato, in originale, da Bradley Cooper).

Nella seconda foto vediamo un'inquadratura diversa della scena vista nel trailer, con la banda quasi al completo: Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Baby Groot (Vin Diesel) e perfino Nebula (Karen Gillan).

L'ultima immagine ci mostra un nuovo sguardo a Kurt Russell nei panni di Ego il Pianeta Vivente, padre di Peter Quill.

Il magazine svela che è stato proprio Chris Pratt a proporre Russell per il ruolo, durante una semplice chiacchierata con il regista. «"Hey, che ne dici di Kurt Russell?" mi ha detto Chris» spiega Gunn. «Ho iniziato a scrivere per Kurt proprio mentre finivo di mettere a punto al sceneggiatura. Sarei stato molto deluso se non avesse accettato il ruolo».

«Ho accettato quasi subito. Stavo vedendo il primo film, e già dopo quindici minuti ho capito perché lo avessero chiesto a me» racconta Kurt Russell. «Ciò che ho fatto in passato è un'introduzione perfetta a ciò che ho potuto fare in questo film.

Senza dubbio è la parte più grande che io abbia mai fatto - in tutti i sensi! Non ho mai interpretato un personaggio con possibilità più ampie, devo ammetterlo».

Ego ha rappresentato un'enorme sfida tecnica. James Gunn si è ispirato all'elaborata arte frattaria di Hal Tenny per progettare la superficie planetaria del personaggio. «Abbiamo un trilione di poligoni sulla sua superficie, credo sia uno degli effetti più complicati di tutti i tempi. Non c'è nulla di simile. Ed è davvero figo».

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile.