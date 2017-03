Guardiani della Galassia Vol. 2: nuove immagini promo del film di James Gunn

Poco meno di un mese ci separa ormai dall'arrivo in sala dell'atteso, e con ormai due full trailer alle spalle e vari poster e character, oggi sono state rilasciate online nuove immagini promozionali del film diin uscita ad aprile.

Mentre in alcune possiamo ammirare più da vicino il nuovo look che avranno Gamora (Zoe Saldana), Star-Lord (Chris Pratt) e Rocket Raccoon (Bradley Cooper), ben due immagini delle sei totali sono dedicate esclusivamente a Baby Groot (Vin Diesel), vera e propria mascotte del film e tra i personaggi più amati dell'Universo Cinematografico Marvel.



Nel secondo capitolo del franchise, i Guardiani capiranno il vero significato di famiglia, affrontando i propri limiti e scoprendo nuove verità quando Peter Quill incontrerà suo padre (Kurt Russell), un essere spaziale conosciuto anche come Ego, il Pianeta Vivente.



Nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 2 troveremo anche Michael Rooker, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan, per un'uscita prevista il prossimo 25 aprile.



Ecco le nuove immagini promo: