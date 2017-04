Guardiani della Galassia vol.2, nuove foto, svelato il ruolo di Stallone?

Ci siamo. Quasi., il cinefumetto targato Marvel Studios, scritto e diretto da, arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 25 aprile. Ma nonostante questo, sappiamo ancora poco e niente sul film.

Noi ci abbiamo giocato anche lo scorso primo aprile, ma ora sembra che il ruolo di Sylvester Stallone sia stato effettivamente svelato. Il sito italiano Moviesbook svela che, in uno dei comunicati ufficiali italiani, Stallone viene accreditato come Stakar.

Se questo nome non vi è nuovo, è semplice: nei fumetti Stakar è il nome 'civile' di Starhawk. Discendente di Quasar e di Kismet/Ayesha (quest'ultima interpretata da Elizabeth Debicki), Starhwak proviene da una realtà alternativa ed è stato un membro dei Guardiani della Galassia. Sarà interessante scoprire come Gunn ha adattato il personaggio per il grande schermo.

Nel frattempo vi segnaliamo altre foto dal film.