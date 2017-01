Guardiani della galassia vol 2, nuova immagine promozionale

E' finita in rete - in versione low-res - una nuova immagine promozionale dall'atteso cinecomic dei Marvel Studios,. Potete trovarlo comodamente in calce alla notizia.

Il cast di Guardiani della Galassia vol.2 è composto da Chris Pratt (Jurassic World) nei panni di Peter Quill/Star-Lord; Zoe Saldana (Star Trek Into Darkness) come Gamora; Dave Bautista (Spectre) come Drax; Vin Diesel (Furious 7) nei panni di Groot; Bradley Cooper (American Sniper) come Rocket; Michael Rooker (Jumper) nel ruolo di Yondu; Karen Gillan (The Big Short) come Nebula; e Sean Gunn (Una mamma per amica) nel ruolo di Kraglin. Oltre a loro vedremo Pom Klementieff (Oldboy), Elizabeth Debicki (Il grande Gatsby), Chris Sullivan (The Knick) e Kurt Russell (The Hateful Eight).

James Gunn scrive e dirige la pellicola in arrivo ad aprile.