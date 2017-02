Guardiani della galassia vol 2, novità su easter egg, Ego e la Terra

Continuano ad arrivare dettagli e curiosità dal prossimo, nuovo cinecomic targato Marvel Studios in arrivo a fine aprile in Italia (a maggio, invece, negli Stati Uniti d'America).

In una nuova intervista, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che, sebbene Guardiani della Galassia vol.2 sia ambientato nello spazio, alcune scene saranno ambientate sulla Terra. "Ci saranno alcune sequenze sulla Terra, ma non vedremo i nostri eroi andarci" ha spiegato, lasciando intendere, dunque, che vedremo qualche flash-back (magari con Ego, interpretato da Kurt Russell?).

E, a proposito di Ego, ecco una curiosità. Durante la visita sul set della stampa avvenuta prima della scorsa estate (quando non era stato confermato Ego), il padre di Star-Lord era chiamato da tutti J’Son, come nel fumetto. Ovviamente questo per nascondere la vera identità del personaggio. Lo ha chiarito proprio James Gunn alla stampa: "Lo chiamo J'Son tutto il tempo. E' quel che facciamo. Ma voglio chiarire che non sarà J'Son. Non si chiamerà cosi nel film".

E per i fan, quando uscirà la pellicola tenete gli occhi bene aperti! James Gunn ha confermato che saranno inseriti nel film tantissimi easter egg da scovare. Ci riuscirete?