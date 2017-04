Guardiani della Galassia Vol. 2, Nebula doveva morire nel primo capitolo

Anche chi non ha ancora avuto modo di vederein sala sa che ladiavrà un ruolo più centrale insieme a) rispetto al primo capitolo, dove a quanto pare era prevista addirittura la sua morte.

Intervista da Screen Rush nel corso del tour promozionale del film di James Gunn, la Gillan ha infatti parlato del suo personaggio, rivelando come in una bozza della sceneggiatura si era improvvisamente deciso di ucciderla: «Il mio secondo arco narrativo non era assolutamente previsto. Ho avuto la sensazione che ci fosse spazio per espandere il mio personaggio in futuro, ma in origine doveva morire nel primo film, almeno così ricordo dallo script. Ovviamente non è successo, poi ho scoperto che sarebbe tornata nel secondo film e che avremmo approfondito tutte queste cose del suo passato e del suo rapporto con Gamora, quindi sono stata davvero felice».



Dopo Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato confermato che Nebula comparirà anche in Avengers: Infinity War, e l'attrice tiene già da ora la dita incrociate affinché possa ricevere uno spin-off insieme a Gamora: «Sto aspettando che accada, perché deve accadere. Non so se sia mai successo prima, ma ne sarei entusiasta. Penso sarebbe davvero meraviglioso vedere un film al femminile come quello. Adesso è in arrivo Captain Marvel, il che è decisamente eccitante. Potremmo lanciare altri progetti con frontwomen protagoniste».



Guardiani della Galassia Vol. 2 è in programmazione nelle sale italiane.