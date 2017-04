Guardiani della Galassia Vol. 2: a Milano la mostra omaggio di No Curves al film

Mentre attendiamo con le aspettative alle stelledi, in arrivo nelle sale il prossimo 25 aprile, l'artista internazionaleha dedicato sorprendentemente la sua nuova opera proprio ai personaggi Marvel.

Ospite infatti alla Milano Design Week fino al 9 aprile, No Cruves esporrà le creazioni presso il piano terra del Nhow Hotel in Via Tortona 35, permettendo così al pubblico di immergersi nel suo ultimo e interessantissimo lavoro dal titolo The Hero's Hideout. I quadri dell'artista sono completamente realizzati con del nastro adesivo debitamente lavorato con dei taglierini.

No Cruves ha spiegato: «Ogni grande saga ha il suo leader ed eroe. Ogni grande eroe ha una base, un rifugio dove tornare dopo ogni missione. Con quest'opera voglio mostrare il nascondiglio dell'avventuriero Star-Lord. Viaggiando per galassie, mondi e città, il nostro eroe ha raccolto tantissimi oggetti a ricordo di tutte le sue avventure. Questi oggetti sono tutti raccolti ed esposti qui, in The Hero's Hideout».



Nella gallery trovate alcune immagini in anteprima.