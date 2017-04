Guardiani della Galassia Vol.2: Michael Rosenbaum e il suo "importante" ruolo

Quando si parla di Marvel Studios, lo studio sa come mantenere i segreti. Loro hanno una politica strettissima riguardo l'uscita di spoilers eha testato questi sistemi di sicurezza pesantemente, negli ultimi mesi.

Da quando sono usciti i primi trailer, le prime immagini promozionali, i fan hanno iniziato a spulciare la rete per scoprire quali fossero i ruoli misteriosi di Sylvester Stallone e Michael Rosenbaum, che appaiono non nel cast del film. Se riguardo il primo attore, alla fine qualcosa è uscito fuori, il secondo ha mantenuto le labbra serrate riguardo il suo. E adesso Rosenbaum stuzzica i fan al riguardo.

E' apparso alla première di Guardiani della Galassia vol.2, sul red carpet. Quando gli è stato chiesto qualcosa sul suo ruolo lui ha risposto che non poteva dire nulla al riguardo. Comunque, ha cercato di buttare là più pillole di informazioni possibili.

"Beh, sono nel film. E non posso dire veramente nulla sulla mia parte perché James (Gunn) mi ha fatto giurare di stare zitto. E' con Stallone. E' un ruolo importante." ... "Non sono autorizzato a dire nient'altro. Non vedo l'ora di vederlo. Io non l'ho visto ancora. Ho aspettato un anno per poter rivelare qualcosa. Quindi è eccitante!"... "Sono davvero felice di essere qui. I fan sono straordinari. Sono qui tutti intorno. Yeah. E' incredibile. Quindi anche io lo vedrò per la prima volta. No, non vi dirò nemmeno come appaio nel film. Dovete andare a vederlo. Non devo comunque rasarmi di nuovo la testa, e questo è un bene."

I fan chiaramente hanno iniziato a fare un sacco di deduzioni per capire chi interpreterà Michael Rosenbaum. Su Stallone sappiamo ormai che la parte assegnatagli è quella di Stakar Ogord, che i fan della Marvel a fumetti conoscono meglio come Starhawk. Nelle run il personaggio è piuttosto prominente quindi in fan hanno iniziato a speculare se anche altri personaggi di Guardiani 3000 potessero o meno apparire nel film. Se questo accadesse, i fan scommettono che il ruolo di Rosenbaum potrebbe essere, per esempio, quello di Vance Astro o altri inerenti. Ma c'è chi va ancora oltre: alcuni pensano che il grande riserbo riguardo il suo ruolo possa essere connesso in qualche modo ad Adam Warlock...

Guardiani della Galassia Vol.2 arriva in sala il 25 aprile 2017