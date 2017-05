Guardiani della Galassia Vol. 2: Michael Rooker parla dei dubbi sul casting

, con l'uscita al cinema del secondo volume, ha confermato di essere uno dei prodotti della Marvel più apprezzati da critica e pubblico. Da Star-Lord a Gamora, fino a Groot. Ogni componente del film è diventata ormai di culto ma all'inizio i dubbi fioccavano. Anche per quantto riguarda il casting.

Come ha affermato lui stesso in un'intervista a USA Today, Michael Rooker non era affatto la prima scelta della Marvel per il ruolo di Yondu:"Non credo che fossi la prima scelta della Marvel. Sono sicuro che esistono altri attori e altre star che avrebbero portato più soldi se avessero interpretato il mio ruolo."

Naturalmente Rooker non è stato l'unico attore per il quale la Marvel ha nutrito qualche dubbio in passato. Fin dall'inizio, quando il Marvel Cinematic Universe era ancora agli albori, è nota la diffidenza che ebbero i produttori ad affidare il ruolo di Tony Stark/Iron Man a Robert Downey Jr., considerato il suo passato.

Diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2 sta avendo un successo incredibile al box-office. Il cast comprende nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone e Kurt Russell, con le voci di Vin Diesel e Bradley Cooper.