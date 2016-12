Guardiani della Galassia Vol.2: Matthew McConaughey poteva interpretare Ego

Dover scegliere se apparire in un filmo in un adattamento di un amato romanzo diè un dilemma che vorrebbero avere un sacco di attori di Hollywood. Il premio Oscarsi è trovato proprio in questa invidiabile situazione, e ora ha motivato la sua difficoltosa scelta.

Quando si è trovato a dover scegliere tra essere co-protagonista con Idris Elba in The Dark Tower o interpretare Ego il Pianeta Vivente ne i Guardiani della Galassia Vol. 2 della Marvel, sembra che la scelta sia caduta sul ruolo che gli poteva offrire più spazio per esercitare le sue doti recitative.

"Mi piace Guardiani della Galassia, ma quello che ho provato è stato come dire "Abbiamo avuto successo, e ora possiamo dare una nuova parte colorita ad un altro grande attore di grido." Mi sentivo come un accessorio. Lo script di Dark Tower era ben scritto, mi piace il regista e il suo stile, e posso essere il creatore, l'attore che impersona l'Uomo in Nero, alias il Diavolo, nella versione cinematografica di questo romanzo di Stephen King. Abbiamo fatto il primo film. È un fantastico thriller che si svolge in un altro regno, un universo alternativo, ma allo stesso tempo è molto verosimile. Ad esempio, l'arma del pistolero non è una spada laser o qualcosa di simile, è una pistola. Mi sono divertito ad approcciarmi al mio personaggio come se fossi il diavolo che se la spassa, sempre pronto a evidenziare le ipocrisie umane, ovunque le trovi."

Molti fan saranno comunque molto contenti per la presenza di Russell nel ruolo di Ego, ma l'immaginazione corre alla folle possibilità di aver potuto avere insieme sullo schermo cinematografico Pratt e McConaughey, due star dal carisma straripante. Ad ogni modo, anche se questo particolare ruolo con la Marvel non ha funzionato, siamo sicuri che ci saranno sempre altra opportunità per McConaughey in futuro, visto il numero pressoché infinito di personaggi della Casa delle Idee.

Guardiani della Galassia Vol.2 arriverà nelle sale cinematografiche del Nord America il 5 maggio 2017.