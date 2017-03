Guardiani della Galassia Vol. 2: l'evoluzione degli effetti speciali nei trailer

Manca ormai poco più di un mese all'uscita italiana di, sequel del campione d'incassi del 2014 nuovamente diretto da

Abbiamo già ricevuto un teaser trailer, il primo e il secondo trailer ufficiale e tre spot televisivi per il cinecomic dei Marvel Studios.

Oggi, un utente di YouTube ha messo i vari trailer a confronto, mostrando l'evoluzione degli effetti speciali da un filmato all'altro (che, ricordiamo, non sono ancora quelli definitivi).

James Gunn in persona ha dichiarato che gli effetti visivi necessitano di un lavoro enorme, e che sono stati completati da poco. I prossimi materiali promozionali mostreranno dunque scene con VFX definitivi.

Il regista ha inoltre dichiarato che ha tagliato dal film un personaggio in favore di Mantis (non ha rivelato quale) e alcune scene, sia solo presenti nello script sia già girate, tra cui figura anche quella di Drax che mangia la zuppa nel bosco mostrata nel teaser di qualche giorno fa.

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle nostre sale il 25 Aprile.