Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell temeva di rovinare il film Marvel

Domani, 25 aprile, uscirà da noi, ma negli Stati Uniti intanto prosegue la promozione della pellicola, ed è stata indetta una conferenza stampa cui hanno partecipato tutti i maggiori attori del film, tra cui, che ha svelato alcuni retroscena del suo ingaggio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il regista James Gunn, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Kurt Russell, Sylvester Stallone e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. E proprio Kurt Russel, uno dei nuovi arrivati nella grande famiglia Marvel, ha svelato come ha preso la decisione di partecipare al suo primo cinecomic, e che pur sentendosi spaesato ha potuto contare sulla guida attenta del regista James Gunn.

Kurt Russell interpreta nella pellicola la versione umana di Ego il Pianeta Vivente, e ha spiegato che prima di firmare per il film ha voluto leggere la sceneggiatura per essere certo della sua bontà: "Quando ho letto la sceneggiatura ho voluto assicurarmi che stavo capendo correttamente la trama. Non avevo visto il primo film, non vedo molti film in generale in realtà. Sapevo però che tutti lo avevano amato. Quando ho visto il film, ha iniziato subito a piacermi, e ho immediatamente deciso di farlo."

Pur essendo un attore navigato, Kurt Russell non era però avvezzo alle pellicole supereroistiche e temeva di rovinare in qualche modo la pellicola tanto attesa dai fan: "Ho cominciato anche a preoccuparmi, dicendomi cose del tipo: 'Tutti amano il primo film, quello che non voglio assolutamente è fare qualcosa di sbagliato che andrebbe a rovinare il seguito.'Quindi mi sentivo addosso tutta la pressione. Così ho detto a James: 'Non voglio rovinare questo film, quindi ho bisogno del vostro aiuto.'"

Il risultato lo potremo vedere da domani, quando Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane, ma siamo certi che Kurt Russell non ci deluderà!