Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell è stato ringiovanito con il makeup

sta stravincendo al box-office con un incasso complessivo che si aggira intorno ai 450 milioni di dollari, ma continuano ancora a uscire curiosità e informazioni circa il film di

[ATTENZIONE, SPOILER!]



Sappiamo che Kurt Russell interpreta nel cinecomic Ego, il Pianeta Vivente, padre di Peter Quill (Chris Pratt) che si scopre essere in realtà un malvagio celestiale convinto che la sua vita debba dominare su quelle delle altre e anzi inglobarle ed espandersi. Per questo, nel ciclo giovane della sua vita biologica, ha raggiunto il pianeta Terra per piantare il suo seme, conoscendo qui la madre di Peter e innamorandosene.



Ebbene, nel flashback che apre il film vediamo Russell ringiovanito, e il primo pensiero nel vedere quel volto privo di rughe e senza la capigliatura brizzolata è subito il ricorso alla CGI, tecnica che in realtà non è stata usata quasi per niente, ricorrendo invece al semplice make up. In percentuale, il 90% del giovane Ego è stato creato con il trucco, mentre solo il 10% è stato costruito in computer grafica. Merito, questo, di un esperto artista del make up come Dennis Ledger.



Chi ha visto il film sa che il risultato è davvero incredibile e meritevole di lode, superiore perfino alle ricostruzioni in digitale dei più giovani Robert Downey Jr. in Civil War o Michael Douglas in Ant-Man.