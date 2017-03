Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell rivela nuovi dettagli su Ego

In questi giorni sta iniziando ad intensificarsi la campagna promozionale di, l’attesissimo cinecomic deinuovamente diretto da

Nei giorni scorsi, grazie ad uno speciale di Empire Magazine, i membri del cast e della crew hanno parlato dei propri personaggi e dello spirito del film.

Oggi, durante una nuova intervista, Kurt Russell ha rivelato nuovi dettagli sul suo personaggio, Ego il Pianeta Vivente, padre di Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt).

«È davvero difficile tenere a bada la lingua quando vorresti dire molto su un personaggio che gli studios vogliono tenere al sicuro. Di sicuro è una parte molto importante del film, ed è un ruolo pazzesco.

Ego ha un grande spirito avventuroso che condivide con suo figlio, Peter Quill. Peter ha sentito delle cose su suo padre da alcune persone, e cose totalmente diverse da sua madre. Deve metterle insieme e cercare di immaginare come può essere questa persona, e il film racconta di ciò che succede quando lo conosce. Credo che, quando si tratta di genitori assenti o sconosciuti, tendiamo sempre a metterli su un piedistallo. Avere l’opportunità di incontrare quella persona iniziando a confrontare ciò che aveva in mente e ciò che è realmente è un colpo grosso per Peter».

L’attore ha poi parlato della relazione tra Ego e Mantis (Pom Klementieff):

«Il loro è uno strano legame, sono due personaggi diversi e molto importanti per la storia. È molto strano e divertente da descrivere, non credo di poter dire molto. Lui compie costanti sacrifici, come verrà spiegato nel terzo atto, è un personaggio molto complesso. Mentre Mantis ha vissuto per tutta la vita con Ego, e il primo contatto con altre persone avviene con i Guardiani. Non penso che ne dovrei parlare, non so se posso. Ma questo è quanto».

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle nostre sale il 25 Aprile.