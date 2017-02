Guardiani della Galassia Vol. 2: Kevin Feige parla di Baby Groot e della musica

Oltre alla sua amabile banda di perdenti, l'originale film deideve gran parte del suo successo alla fantastica colonna sonora, l’. La musica del sequel,, si preannuncia essere altrettanto straordinaria, con brani di gruppi come, e, solo per citarne alcuni.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto a Screen Rant che la musica gioca un ruolo molto più importante nella storia del film di prossima uscita, e non solo alcune canzoni saranno un fattore importante nella trama, ma sembra che la passione di Peter Quill per le melodie orecchiabili abbia preso piede in alcuni dei suoi compagni di squadra, in particolare Groot.

"Direi che gli altri Guardiani ora sanno che la musica è una cosa importante per Peter, così nelle prime scene, vedrete Baby Groot - che è solo 'Groot' nel film, ma sul set lo chiamiamo Baby Groot - creare questi altoparlanti esterni in modo che tutti loro possano sentire la musica, dato che Quill ama ascoltarla quando sta combattendo." Ha detto Feige. "E direi che un paio di canzoni, e in particolare una, hanno un testo molto particolare che giocherà una parte molto più specifica nella trama di quanto qualsiasi canzone abbia fatto nel primo film."

Per quanto riguarda il piccolo Groot, James Gunn ha spiegato che la versione baby del personaggio è stata molto più facile da gestire della sua versione adulta. "Onestamente, direi che Baby Groot è stato più semplice, ma la ragione di ciò mi è sconosciuta. Un sacco di volte nel primo film ci dicevamo 'metteremo davvero Groot in questo film?' Perché il ragazzo che interpretava Groot non parlava molto, quindi facevamo tutte queste scene e quando ci serviva Groot era come dicesse 'perché mi hai dimenticato?' È davvero come ci siamo sentiti durante le riprese del primo film. Ma ormai tutti sanno così bene chi sia Groot che abbiamo una consapevolezza molto più grande, io e il cast, dell’esistenza di Baby Groot nel film."