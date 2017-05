Guardiani della Galassia Vol. 2: Joss Whedon ha dato consigli a James Gunn

Durante un'intervista rilasciata a MovieMaker,ha rivelato la reazione di, regista dei primi film sugli Avengers, quando ha letto la sceneggiatura del primo film dei. I due si sono scambiati un po' di consigli, soprattutto Whedon ha voluto dare qualche dritta a Gunn che stava per girare il primo film.

Un successo planetario difficile da preventivare prima dell'uscita del primo volume. Guardiani della Galassia ha confermato l'apprezzamento dei fan anche per questo suo secondo capitolo.

"Quando Joss ha letto la prima bozza che avevo scrito per Guardiani della Galassia pensava che non fosse abbastanza 'James Gunn'. In effetti mi ero trattenuto. Pensavo che fare un grosso film commerciale significasse fare un film simile agli altri. Invece Joss mi ha detto 'Mi piacciono le parti 'James Gunn'. Devi renderlo ancora più 'James Gunn'. Ed è quello che ho fatto. Sono felice che mi abbia incoraggiato in quel modo." ha dichiarato Gunn.