Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn spiega l'assenza dei Led Zeppelin

sono stati uno dei gruppi musicali più influenti degli anni '70 e visto che tutti i brani insono di quel periodo, si è notata molto l'assenza dei loro brani. Nelle scorse ore il regista James Gunn ha voluto spiegare il motivo della mancanza dei Led Zeppelin nella soundtrack dei due film.

Non è un segreto che i mix dei nastri sono stati fatti da Meredith Quill, la madre di Peter, e presentavano molte delle sue canzoni preferite. James Gunn ha fatto notare che uno dei brani scelti, Lake Shore Drive, è un brano proprio del Midwest, dove Peter e la madre hanno vissuto per molto tempo mentre un altro brano venne suggerito da un fan su Twitter (si tratta di Wham Bam Shang-A-Lang).

In sostanza la motivazione riguarda semplicemente i gusti musicali di Meredith, che non andrebbero nella direzione dei Led Zeppelin.

"Se ci pensi la musica che Peter ascolta è più simile al rock della mamma. Voglio dire, un sacco di papà ascoltavano i Led Zeppelin o i Cream in quel momento. Forse quello è il mio lato femminile ma quando le persone mi dicono 'Perchè non ascolti i Led Zeppelin?', io rispondo 'Non fanno per me'."

Tutto ciò ovviamente non sembra aver scalfito gli incassi di Guardiani della Galassia Vol. 2, visto il successo al botteghino che è previsto anche nel prossimo week-end.