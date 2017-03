Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn si esprime sui personaggi

In una recente intervista, il registaha esposto alcune anticipazioni riguardo la trama del prossimo. Ci sarà più spazio per gli altri personaggi, la storia non ruoterà soltanto attorno a Peter Quill.

Grande mattatore nella prima pellicola della serie, Chris Pratt non sarà più il perno centrale delle vicende narrate in Guardiani della Galassia Vol. 2, ha assicurato il regista James Gunn in una recente intervista rilascia a Cinema Blend.



"Il primo film raccontava di Peter Quill, mente il secondo avrà un arco narrativo completo per ogni personaggio", queste le parole di Gunn. "Ognuno di loro imparerà qualcosa. È una storia riguardo Peter Quill e il rapporto con suo padre, ma c'è anche il suo invadente patrigno, Yondu."





C'è spazio anche per le figlie di Thanos, il cui legame era stato analizzato soltanto superficialmente nel primo film.



"Riguarda la relazione fra Nebula e sua sorella Gamora. È tutto più profondo e più complicato di quanto visto nel primo film. Abbiamo pensato che, nel primo film, Gamora fosse la buona e Nebula la cattiva, ma non è tutto finito qui."



Riguardo Rocket: "Anche il piccolo Rocket avrà la sua porzione. Il piccolo sfortunato è alla ricerca di un padre, di qualcuno che si interessi di lui - forse troverà qualcosa in Yondu."



Drax e Mantis, poi, faranno coppia. Il personaggio di Dave Bautista troverà nella nuova eroina "una figlia surrogata, una sostituzione della figlia assassinata."



E baby Groot? "Ovviamente, il personaggio-mascotte avrà la sua grossa fetta di film, essendo trattato da tutti gli altri Guardiani come un figlio. Peccato che siano i peggiori genitori di tutta la galassia! Chi porterebbe un figlio di due anni in una battaglia con un mostro gigante? Pessimi, pessimi genitori."

Guardiani della Galassia Vol. 2 è sicuramente fra i film più attesi dell'universo Marvel, dopo il fantastico capitolo d'esordio. Fateci sapere quanto lo state aspettando nella sezione commenti!