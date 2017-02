Guardiani della Galassia Vol. 2, James Gunn parla della storia del film

Stiamo pian piano entrando nel vivo della campagna promozionale di, cinecomic deisequel del campione d’incassi del 2014 diretto da

Grazie alla release in Digital HD di Doctor Strange, sono arrivati online estratti dei contenuti extra del film, che contengono anche uno sguardo esclusivo alla Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel. Oltre ad averci regalato nuove foto dal set, il filmato mostra anche interviste al cast e alla crew, che hanno parlato del film.

«Credo che la storia principale sia sull’imparare ciò che pensiamo di volere e su ciò che otteniamo quando scopriamo che ciò che ci serve davvero è nelle relazioni con le persone intorno a noi» spiega il regista James Gunn. «Realizzare questo film è stata una gioia assoluta, anche più del primo».

Diretto da James Gunn (Slither, Guardiani della Galassia) e prodotto dai Marvel Studios, Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2017.

Nel film torneranno Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillian (Nebula), Vin Diesel (Groot, voce), Bradley Cooper (Rocket, voce), Glenn Close (Nova Prime) e Sean Gunn (Kraglin), insieme alle new entry Kurt Russel (Ego il pianeta vivente), Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Ayesha) e Chris Sullivan (Taserface).

Tra i produttori esecutivi Louis D’Esposito, Stan Lee, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz e Nikolas Korda.

Guardiani della Galassia Vol. 2 fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Questa la sinossi ufficiale:

«Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi».