Guardiani della galassia vol 2, James Gunn parla di Baby Groot e Ayesha

Durante una Live Q&A, il regista e sceneggiatoreha parlato died, in particolare, del personaggio di Ayesha, interpretato da

"Lo spot del Superbowl ci ha permesso di dare anche la prima occhiata ad Ayesha, interpretata da Elizabeth Debicki, un'attrice straordinaria" spiega Gunn "Lei è arrivata per il provino di Ayesha ed era incredibilmente perfetta. Ho provinato solo un'altra attrice per il ruolo, lo stesso straordinaria - e non dirò chi è - ma Elizabeth era nata per questo ruolo. E' come Dave Bautista per Drax e Pom Klementieff per Mantis. Sono nati per interpretare questi ruoli".

Riguardo Baby Groot e le polemiche che vogliono il personaggio introdotto nel film 'solo per far vendere giocattoli', Gunn risponde: "Onestamente, sono stanco di queste persone. Disney non sapeva che fosse nel mio script finché non l'hanno letto. Sono io che ho creato Baby Groot ed ha uno scopo importante nella pellicola. Lo adoro. Adoro che nel poster sia nell'angoletto. Mi sono stancato delle persone che fanno delle supposizioni e le spacciano per verità. Lo so che Baby Groot farà un miliardo solo vendendo i giocattoli, e questo non mi crea problemi. Ma non è stata di certo questa la ragione per cui l'ho inserito nella sceneggiatura e nel film".