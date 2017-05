Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn e Michael Rooker parlano di Yondu

continua la sua volata al boxoffice mondiale, e mentre regista e cast si godono il secondo meritatissimo successo, propriosono intervenuti per parlare del personaggio di

La storia del secondo capitolo del franchise segue infatti i Guardiani imbattersi nel padre di Peter Quill (Chris Pratt), Ego il Pianeta Vivente (Kurt Russell), un essere Celestiale che ha compreso che il vero senso della Vita è l'espansione, la diffusione su larga scala del suo organismo, in modo da divenire un unicum: tutto Ego. Combattendo nell'atto finale contro il padre, Star-Lord lotta fianco a fianco con Yondu, che si sacrifica per salvargli la vita in una scena emozionante e strappa lacrime.



Intervistati da Uproxx, Gunn e Rooker hanno parlato del personaggio: «Non volevo che fosse la fine, così mi sono rifiutato per lungo tempo di inserirlo nello script, mettendolo poi sul finale. Non era come finiva il film, ma sapevo che doveva andare così. Sapevo che c'era bisogno di momenti forti in Vol. 2 e c'era bisogno di perdere dei personaggi. E non tutti coloro che guardano i film Marvel amano questa cosa, ma per dare un senso alla vita di alcuni personaggi bisogna inserire questo tipo di perdite».



Rooker ha continuato: «Pensavo "cosa stiamo facendo?", ma alla fine la scelta ha funzionato benissimo per questo film. Ha funzionato estremamente bene ed è stata la scelta giusta per il bene del film. L'eroe finisce per essere ricordato! Loro hanno fatto qualcosa, hanno rinunciato a qualcosa di importante, cose che nella vita reale nessuno di noi avrebbe le palle di lasciare, e così è stato nel film».



Infine, Gunn ribadisce l'importanza del sacrificio di Yondu: «Tutto il film ha portato a quel momento. Sembrava che mi stesse chiamando. Questo riempie pianamente il film, che racconta la storia di un padre che ama suo figlio, del suo ultimo atto d'amore, così grande da sacrificare la sua vita per lui. E questo è Yondu: il padre di Peter Quill al 100%, come Ego non è al 100% il padre. Solo perché è il genitore biologico, questo non lo rende automaticamente un vero padre».