I Marvel Studios, salvo qualche rarissimo caso, ha abituato i suoi fan e spettatori a delle sequenze post-titoli di coda. Nel tempo, la tradizione si è estesa a due sequenze: una posta a metà ed una alla fine di tutti i titoli.

Vedremo qualcosa anche in Guardiani della Galassia vol. 2? Un fan ha deciso di chiedere su Twitter proprio al regista e sceneggiatore James Gunn, e quest'ultimo ha confermato che nel film, in uscita a fine aprile in Italia, sarà presente una o più scene dopo i titoli: "Quel che dirò è che, a meno che vostra madre non stia morendo e dovete scappare dal cinema, restate fino alla fine dei titoli di coda".

