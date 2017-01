Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn annuncia un nuovo trailer e il sound

Mancano poco meno di tre mesi alla release italiana di, cinecomic nuovamente diretto da, autore del campione d'incassi 2014.

Finora abbiamo ricevuto solamente un breve teaser e un primo trailer, ma entrambi i filmati sono stati piuttosto concisi e non hanno rivelato quasi nulla sulla trama.

Nei giorni scorsi, il regista è stato a Londra, presso gli Abbey Road Studios, per la registrazione della colonna sonora del cinecomic.

In tale occasione, Gunn ha condiviso sui social dei video che ci hanno regalato un breve assaggio di ciò che sentiremo, ed oggi i lavori sono finiti. A testimonianza di ciò una foto, condivisa proprio dal filmmaker sul suo profilo, che lo ritrae insieme al compositore Tyler Bates.

La cosa più interessante è che, nei commenti, il regista ha risposto alla domanda di un utente, che chiedeva se ci sarebbe stato un nuovo trailer, ricevendo risposta positiva. Probabilmente, uno spot televisivo, magari seguito dal trailer online, verrà mandato in onda durante il Super Bowl di Domenica prossima.

Diretto da James Gunn (Slither, Guardiani della Galassia) e prodotto dai Marvel Studios, Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2017.

Nel film torneranno Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillian (Nebula), Vin Diesel (Groot, voce), Bradley Cooper (Rocket, voce), Glenn Close (Nova Prime) e Sean Gunn (Kraglin), insieme alle new entry Kurt Russel (Ego il pianeta vivente), Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Ayesha) e Chris Sullivan (Taserface).

Tra i produttori esecutivi Louis D’Esposito, Stan Lee, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz e Nikolas Korda.

Guardiani della Galassia Vol. 2 fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Questa la sinossi ufficiale:

«Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi».