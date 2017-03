Guardiani della Galassia vol.2, in rete un nuovo spot televisivo

I Marvel Studios hanno diramato un nuovo divertente spot televisivo da, prossimo cinecomic dello studio, accompagnato dalle note di 'Come A Little Bit Closer' dei Jay & The Americans. Lo trovate dopo il salto.

Questo spot segue quello diffuso questa domenica. Prodotto dai Marvel Studios è scritto e diretto da James Gunn, già regista del primo film del 2014 che aveva anche co-scritto. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper e Vin Diesel tornano nei panni dei Guardiani della Galassia in una nuova straordinaria avventura.

In arrivo il 25 aprile in Italia, il cast include anche Karen Gillan, Michael Rooker, Sean Gunn, Glenn Close, Kurt Russell, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Chris Sullivan e Sylvester Stallone.