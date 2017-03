Guardiani della Galassia Vol. 2: i nuovi poster ci mostrano Drax e Mantis

La successiva coppia dia comparire sui character poster internazionali appena diffusi online sono, interpretato da, e la nuova arrivata, cui presta il volto per la sua incarnazione cinematografica. Trovate i poster in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto!

Abbiamo già avuto modo di vedere Star-Lord & Yondu, Rocket Raccoon & Baby Broot, Gamora & Nebula, e ora sono stati diffusi quelli che potrebbero essere gli ultimi due poster (a meno che non abbiano riservato dei poster a personaggi del calibro di Ego e Ayesha) con i restanti membri dei Guardiani della Galassia, che nel secondo capitolo (o volume che dir si voglia) vedranno arricchiti i loro ranghi con Mantis (Pom Klementieff) e Nebula (Karen Gillan).

Il regista James Gunn ha postato questi due poster su Twitter, riferendosi al duo come "Drantis". Da interviste precedenti, Gunn aveva giò avuto modo di far notare come questa coppia riserverà delle sorprese durante il film. Questo implica forse che i due svilupperanno un legame emotivo nel corso delle loro avventure? Lo potremo scoprire tra circa un mese.

In Guardiani della Galassia Vol. 2 assisteremo alle nuove avventure della squadra di eroi galattici, visitando alcuni dei luoghi più esotici del cosmo. I Guardiani saranno alle prese con il mistero del vero padre di Peter Quill, e dovranno lottare per mantenere unita la loro precaria famiglia di disadattati. In tutto questo, vecchi nemici come Nebula diventeranno dei nuovi inaspettati alleati, si uniranno dei nuovi individui dai poteri incredibili come Mantis, e faranno la conoscenza di Ayesha, che nasconde dei segreti di enorme valore.

Diretta e sceneggiata da James Gunn, la nuova pellicola Marvel vede nel cast la presenza di Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Kurt Russell, Michael Rooker, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sean Gunn, Chris Sullivan, Glenn Close ed Elizabeth Debicki.

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 5 maggio 2017.