Guardiani della Galassia vol.2, Gunn sul finale ed una scena mai vista

si sta dimostrando un vincitore al box-office mondiale ed un nuovo successo da parte del team dei Marvel Studios. Il regista e sceneggiatore, intanto, continua a rivelare dettagli e parlare delle scelte che ha fatto nel sequel.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come sappiamo, nella pellicola sono presenti ben cinque scene post-titoli di coda ma, inizialmente, ne erano previste ben sei! Ricordate Gef (interpretato da Steve Agee), il Ravager ucciso nella sequenza "Come a Little Bit Closer" da Yondu (Michael Rooker) mentre sta bevendo una birra? Bene, in quella sequenza tagliata vedevamo Mantis (Pom Klementieff) e Gamora (Zoe Saldana) parlare tranquillamente... finché non sentivamo un urlo. "Ci accorgevamo che Gef era stato sulla navicella ferito gravemente per tutto il tempo" spiega Gunn "Ma era troppo confusionaria come sequenza". Probabilmente la vedremo tra le scene tagliate del Blu-Ray...

Parlando, invece, del finale e della morte di Yondu, Gunn ha spiegato: "Non volevo che fosse quello finale, ed infatti ho cercato di non pensarci per molto tempo. Non era cosi che volevo che finisse... ma poi ho capito che dovevamo procedere in quella direzione. La posta in gioco doveva essere reale in questa pellicola. Abbiamo bisogno di perdere dei personaggi. Non tutti quelli che guardano i film della Marvel amano questo concept. Non vogliono veder morire i personaggi. Ma per fare la differenza, per far sì che le loro vite significhino veramente qualcosa, abbiamo bisogno di perdite".