Guardiani della Galassia vol.2: Gunn parla di una scena post-titoli di coda

: Durante un'intervista con CinemaBlend riguardo l'uscita in home video di, il regista e sceneggiatoreha svelato per quale scena post-titoli di coda ha dovuto "lottare" con la Marvel per averla nel film arrivato al cinema.

ATTENZIONE! SPOILER!

In una delle sequenza, vediamo Ayesha davanti ad un bozzolo ed affermare che dentro vi è Adam Warlock, uno dei personaggi più amati e famosi dei fumetti della Marvel. Ma Kevin Feige non era convintissimo di avere questa scena nella pellicola e Gunn ha dovuto "combattere" per inserirla.

"E' una di quelle sequenze per cui ho dovuto combattere, perché è lì che doveva andare a parare. Ho inserito i Sovereign solo per dire al pubblico che Adam Warlock stava arrivando. E' per questo che sono nella pellicola. Ed ho scritto quella sequenza post-titoli già nella prima stesura del copione" spiega "ma la Marvel non sapeva se inserirla o meno perché la gente avrebbe pensato che Warlock avrebbe esordito in Avengers: Infinity War. Cosi ho promesso loro che avrei confermato su Twitter che Warlock non sarebbe apparso né in Infinity War né in Avengers 4. Non voglio creare false aspettative".