Guardiani della Galassia Vol 2, Gunn parla del rapporto tra Star-Lord ed Ego

In un'intervista con USA Today, il regista e sceneggiatoreha parlato del rapporto tra Star-Lord () e suo padre, Ego (), nell'attesissimo

"Per lui è emozionante" spiega Gunn "Vuole capire perché suo padre non c'era, vuole idolatrarlo in maniera rapida e, infine, apprendere la realtà del loro rapporto, e confrontare l'uomo che lo ha cresciuto con l'uomo che gli ha dato la vita".

James Gunn ha poi spiegato che Guardiani della Galassia vol. 2 esplorerà anche il team affermando che è "difficile consentire a qualcuno di amarti, soprattutto quando sei una persona 'danneggiata'. Ed i Guardiani lo sono tutti".

Il film dei Marvel Studios sarà nelle nostre sale ad aprile.