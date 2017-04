Guardiani della Galassia vol.2, grandi numeri al box-office internazionale

inizia la sua corsa al botteghino internazionale con grandi numeri. Secondo i pronostici, dovrebbe aprire con più di 100 milioni e, visto il passaparola positivo, potrebbe farcela.

Non è un caso che il suo debutto è stato incredibile. In Italia il film ha incassato l'incredibile cifra di 1.258.000 Euro in sole 24 ore! L’Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia Daniel Frigo ha commentato: “Sono molto felice che il nostro Paese abbiamo accolto in maniera tanto calorosa l’arrivo nelle sale italiane di un altro titolo Marvel. Siamo stati tra i primi nel mondo a poter offrire la visione di questo sequel al grande pubblico. Un ottimo risultato registrato in sole 24 ore. Ancora una volta voglio condividere questa gioia con tutto il team Disney Italia che continua, con entusiasmo, a lavorare sull’universo Marvel: dal cinema al Disney Store, dal licensing al retail. Nel 2014 Guardiani della Galassia aveva già stupito positivamente. Oggi il Vol. 2 prosegue il racconto di epiche e irriverenti avventure spaziali di Peter Quill alias Star-Lord e della sua eccentrica banda”.