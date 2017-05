Guardiani della Galassia Vol.2 gossip: Star-Lord e Gamora, è vero amore?

Chiunque abbia vistodiha pensato che il sequel,avrebbe visto l'evolversi della situazione sentimentale di Peter Quill e Gamora. Una fonte ben nota rivela qual è lo stato del rapporto tra i due Guardiani.

Quando è uscito il trailer di GOTG Vol.2 tutti quanti ci siamo fatti un bel po' di risate alla scena in cui Mantis (Pom Klementieff) ha esposto pubblicamente gli affari di Star-Lord (Chris Pratt) in faccia a Drax (Dave Bautista) e alla stessa Gamora (Zoe Saldana) parlando della forte attrazione fisica che Quill prova per lei.

Gamora, dal canto suo, fa finta di nulla come sempre mentre Peter in pratica si sbrodola in sentimentalismi infiniti perché quella è la sua indole. Col proseguire della pellicola però, la corazza della bella aliena verde inizia ad incrinarsi anche grazie al ritrovato rapporto con la sorella, Nebula.

In un'intervista con MamaSmiths.com, la fonte James Gunn ha rivelato: "Alla fine del film c'è un momento tra i due (Gamora e Star-Lord), dove si capisce qualcosa. Zoe ed io abbiamo parlato molto del fatto che ci potesse essere un bacio nel film. Abbiamo cercato di trattare questi personaggi con rispetto e amore. Gamora è una tipa che mai si sarebbe lasciata trasportare dalla passione in passato e, se lo avesse fatto, avrebbe comunque fatto i conti con le conseguenze che questo avrebbe portato. Lei non è una persona facile. Credo che alla fine, quello che si vede tra i due è una vera storia d'amore. In cui lei lo ama, e lui la ama - e lei lo capisce alla fine del film - ma non è un amore basato esclusivamente sull'attrazione ma anche su una vera e profonda amicizia tra i due."

Guardiani della Galassia Vol. 2 è attualmente in sala.