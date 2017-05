Guardiani della Galassia vol.2, Feige sull'introduzione di un nuovo personaggio

ha iniziato anche la sua corsa al botteghino statunitense e, come molti fan hanno visto, il film introduce al pubblico anche svariati nuovi personaggi, che ritroveremo nei prossimi cinecomic di casa Marvel Studios.

ATTENZIONE! SPOILER!

Uno in particolare, presentato in una delle sequenze post-titoli di coda della pellicola, lascerà con un grosso punto interrogativo i fan occasionali mentre farà gioire quelli che conoscono i fumetti da sempre. Stiamo parlando, ovviamente, di Adam Warlock che, sebbene non vediamo in volto, ci viene presentato nel bozzolo/sarcofago da Ayesha (Elizabeth Debicki).

"Quella scena con Ayesha e Warlock l'abbiamo ideata a fine produzione, all'inizio della post-produzione" svela Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios "E' un modo per dare importanza allo scopo di Ayesha nel film e per lasciare intendere che la rivedremo in futuro. Ovviamente quando la gente vedrà il film si chiederà 'chi è Adam?', mentre i fan dei fumetti sapranno chi è Adam".

Ma per chiarire, Feige afferma: "Adam Warlock non sarà in Infinity War. Quella scena non era un'anticipazione di quel film".