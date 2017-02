Guardiani della Galassia Vol. 2: Feige spiega perchè Baby Groot ha il costume

Tra i film più attesi del 2017,occupa una posizione di grande rilievo, dopo l'exploit del primo capitolo, uno dei cinecomic più apprezzati di sempre, che ha saputo unire quasi all'unanimità il giudizio di pubblico e critica. L'uscita nei cinema italiani è prevista per il 25 aprile, anticipando quella americana.

In questi giorni si è parlato moltissimo del nuovo trailer del film, mandato in onda durante il Superbowl di domenica notte. A destare curiosità è stato soprattutto il personaggio di Baby Groot, decisamente cresciuto dalla prima immagine che ci fu mostrata tempo fa. Il piccolo Groot inoltre indossava un costume sportivo ed è stato Kevin Feige a raccontare la motivazione precisa.

"Baby Groot brevemente indossa questo costume Ravager, che gli è stato cucito addosso poichè si pensa che sia divertente. Tuttavia Groot non pensa affatto che sia divertente."

Sarà per questo motivo che Baby Groot nel trailer è molto arrabbiato? Kevin Feige ha parlato anche dello spirito di questo secondo film:"Beh, direi che lo spirito del primo film si percepisce fin da subito anche in questo secondo volume."

Baby Groot avrà la voce di Vin Diesel, il quale ha prestato la sua voce al personaggio in sedici versioni internazionali del film.

Diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2 comprende nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Kurt Russell e le voci di Vin Diesel e Bradley Cooper.