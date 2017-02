Guardiani della Galassia vol.2, Feige e Gunn sui pianeti e personaggi tagliati

Manca ancora un po' all'arrivo nelle sale cinematografiche di. Il cinecomic Marvel Studios arriverà in Italia soltanto il 25 aprile, mentre in USA addirittura i primi di maggio.

Nell'attesa, tra una foto ed un'altra, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato dei pianeti che visiteremo nel corso di Guardiani della Galassia vol.2: "Sarà grande se non molto più grande del primo episodio. Vedremo Sovereign, che è un pianeta. Bearheart è un pianeta. Alcuni di questi nomi potrebbero cambiare perché non vengono mai nominati nei dialoghi, sono solo visivi, quindi potremmo cambiarli..." Feige afferma che i Guardiani visiteranno quattro o cinque location, ma il pubblico darà un'occhiata (ripetiamo: un'occhiata) anche ad altre due o tre nel corso della pellicola.

Nel frattempo, dove aver parlato della storia, il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato di aver eliminato un personaggio dal trattamento: "Non sto parlando della sceneggiatura, ma del trattamento... lì avevo incluso un altro personaggio principale, oltre a quelli già presenti. Anche se funzionava abbastanza bene nella storia, ho pensato che ci fossero troppi personaggi. Civil War è un esempio di un ottimo film con tanti personaggi, ma lì ci sono anche personaggi minori, qui sono tutti importanti e ognuno ha un proprio arco narrativo. Cosi l'ho eliminato dal trattamento e la storia non è cambiata minimamente, non ha intaccato per nulla la trama. Da lì non ho cambiato quasi più nulla, probabilmente qualche dialogo qua e là, ma per via delle improvvisazioni degli attori".

