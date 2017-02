Guardiani della galassia vol 2,Feige e Gunn parlano di Ayesha e... Adam Warlock?

Si parla molto diin queste ore, anche grazie allo spot del Superbowl. In una nuova intervista, il presidente dei Marvel Studiosè tornato a parlare del personaggio di Ayesha.

"Ayesha è la villain di Guardiani della Galassia vol.2, è lei che ingaggia i Ravagers per acciuffare i Guardiani" spiega Feige "Questa è una sorta di spoiler, quindi fate attenzione ma... loro sconfiggono il mostro che affligge la razza di Ayesha, i Sovereign, e Rocket, per ricompensa, pensa di rubare tre di queste batterie che potenziano il loro pianeta. Questo perché, secondo Rocket, non se ne accorgeranno e poi 'chi se ne frega?'.".

James Gunn, regista e sceneggiatore del film, ha affermato che i Sovereign sono "una razza perfetta che si è creata da sola" e prende ispirazione da varie organizzazioni e razze differenti nei fumetti. E proprio negli albi a fumetti Ayesha è collegata al personaggio di Adam Warlock. Lo vedremo nel film? "E' possibile" ha stuzzicato Gunn. Vedremo...