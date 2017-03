Guardiani della Galassia Vol.2: esce un altro fantastico poster!

Il nuovo poster di, che vede la squadra al completo, esce mentre il registaparla di proiezioni consecutive del primo film e del sequel.

Ecco le parole di Gunn: " Venite a vedere la doppia proiezione di entrambi i film dei Marvel Studios, Guardiani della Galassia Volume 1 e 2 in Real3D il 4 maggio alle 16 e 30. Esatto! Più di quattro ore di beatitudine guardando Guardiani Volume 1 e subito dopo Guardiani Volume 2, solo in cinema selezionati. I partecipanti riceveranno un poster esclusivo e un souvenir di bottoni da collezione. I biglietti sono out ora su Fandango."

E' interessante vedere come Gunn chiami il primo film "Volume 1". Che sia un ballo un cambiamento di titolo del film del 2014? Vedremo, chissà.

Il cast di Guardiani della Galassia Vol.2 è composto da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan e Bradley Cooper